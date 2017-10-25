Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ'a muhteşem karşılama

Malatya Havaalanı'nda kalabalık bir grubun karşıladığı Selim Karadağ, gösterilen ilgi karşısında mutluluğunu gizleyemedi.
Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği karşılama töreninde milli kaleci verilen çiçekleri ve tebrikleri kabul etti. Havaalanından büyük bir konvoy eşliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne geçen milli kaleciyi burada Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır karşıladı.
''130 ÜLKEDE MANŞET OLDUK''
Selim Karadağ, Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı açıklamada oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Biz sürece başladığımızda kartopuyduk. Gün geçtikçe çığ olduk. Bu yüzden çok mutluyum. Ülkemizin her şeyi bizi çok memnun etti. Analarımızın duası, çocukların duası, ağabeylerimin, ablalarımın duasıyla 130 ülkede birinci haber olarak çıktık. Ülkemizin adını her yerde duyurabildik, bayrağımızı üste çıkartabildik. Bu bizim için büyük bir onur oldu. Tabi hiçbir onur kolay olmuyor. Biz çalıştık didindik, 44 numaralı formayı da giyindik üstümüze. Milletimiz de bizi mahcup etmedi. Süreç içerisinde bilinen kahramanlar ve bilinmeyen kahramanlar vardır. Bizim gölgemizde savaşanlar, bizimle birlikte harekat eden hiç kimseyi unutmadık. Sonuçta ben Malatya Belediyesi'nde çalışıyorum. Kamplarıma gidip geliyorum. Bu noktada bana yardımcı olan belediyemize, iş arkadaşlarıma, aynı zamanda bizimle ilgilenen gençlik spor müdürümüze, sürecin her evresinde bizi arayan Öznur Çalık'a, ve Bakan Bülent Tüfenkci'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.
ÇAKIR: ''HERKES GURUR DUYDU''
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Selim ile gurur duyduklarını belirterek, "Gerçekten Malatya'mızın adını iyi temsil etti. Ülkemizi temsil etti ve tüm Türkiye'yi sevince boğdular. Aslında futbolla üst üste gelen başarısızlıkları, bizlerin burukluğunu, tüm Türkiye'nin burukluğunu ortadan kaldıran, hepimizi gururlandıran bir tabloyu hep birlikte yaşadık. Herkes gurur duydu. O sahadaki çocuklarımız, biz onlardan belki daha çok sevindik. Allah hepsinden razı olsun. Selim kardeşimiz de 44 numara ile maça çıkması, belediyemizin de bir ekibinden olması, belediyemiz adına Malatya'mız adına son derece gurur verici" diye konuştu.
- Ampute Milli Takımı
- Selim Karadağ
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