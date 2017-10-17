Ampute Milli Takımı ödüllendirildi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanma başarısı gösteren milli takım futbolcuları, iş adamları ve belediyelerce ödüllendirildi.

İstanbul'daki Vodafone Park'ta geçen hafta oynanan EAFF Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Ampute Milli Takımı'nın başarısı, ülkede herkesin desteğini görüyor.

Teknik direktör Uğur Özcan yönetimindeki futbolcular Osman Çakmak, Feyyaz Gözaçık, Barış Telli, Alican Kuruyamaç, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli, Fatih Şentürk, Fatih Karakuş, Selim Karadağ, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz ve Mehmet Yunsur'a iş adamlarıyla belediyelerce bir haftalık süreçte kişi başına ortalama bir milyon lira değerinde ayni ve nakdi ödül verildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şartların oluşmaması nedeniyle devletin ödül yönetmenliğinden yararlanamayan milli takım sporcularını, halkın ödüllendirdiğini söyledi.

Ampute millilerin, iş adamları ve belediyelerce verilen ödülleri fazlasıyla hak ettiğini vurgulayan Uztürk, "Futbolcularımız, şampiyon olabilmek için uzun bir çalışma dönemi geçirdi. Sporcularımız şampiyonluğa inandı ve kupayı kazanmayı başardı. Her başarının bir karşılığı vardır. Ödül yönetmeliği gereği şu an maddi destek verilememiş olsa da iş adamlarımız ve belediyelerimiz sporcularımızın yanında yer aldı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu birer daire, Ankara Büyükşehir Belediyesi toplamda 3 milyon lira, Gaziantep Şahinbey Belediyesi otuzar Cumhuriyet altını, iş adamı Galip Öztürk 500 bin lira ödül verdi. Sporcularımız, kişi başı ortalama bir milyon lirayla ödüllendirildi. Ayrıca ödüllendireceğini duyuran bir çok kurum ve kuruluş da oldu. Millilerimiz kazanılan kupayla bunun daha fazlasını hak ediyor."

Uztürk, şampiyona öncesi, yönetim, sporcu ve teknik ekiple kulüplerin başarıya inandığını, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle de hedefe daha kolay ulaşıldığını dile getirerek, "Gelecek yıl Meksika'daki Dünya Şampiyonası'na, Avrupa şampiyonu apoletiyle gideceğiz. Bu unvanı korumak için elimizden geleni yapacağız. En kısa zamanda hazırlıklara başlayacağız." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'ndaki başarının ampute futbola ilgiyi artıracağını dile getiren Uztürk, "Şampiyonluğun kulüp sahası ve lisanslı sporcu sayısını artıracağını bekliyoruz. TFF ile işbirliğimiz sürdüğü sürece de ampute futbol sahalarının sayı ve standartlarının daha yukarı taşınacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takımı