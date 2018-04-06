Amsterdam ArenA'ya Johan Cruyff'un adı veriliyor

Hollanda futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Johan Cruyff'un adı Amsterdam'da ölümsüzleşecek.
Ünlü futbol adamının uzun süre formasını giydiği Ajax'ın maçlarını oynadığı Amsterdam ArenA Stadyumu'nun adı, Johan Cruijff ArenA olarak değiştirilecek.
İsim değişikliği, resmî olarak 2018-2019 futbol sezonunun başlangıcında gerçekleştirilecek.
Akciğer kanseri nedeniyle 24 Mart 2016'da 68 yaşında hayatını kaybeden Johan Cruyff'un adının stadyuma verilmesi önerisi geçen yıl Nisan ayında gündeme geldi.
Ajax kulübü, Amsterdam ArenA yönetimi ve Amsterdam Belediyesi arasında bu konuda bir iyi niyet protokolü imzalandı.
Ancak isim değişikliği konusundaki finans ve yöntem tartışması nedeniyle süreç uzadı.
Ajax Kulübü Genel Direktörü Edvin van der Sar ve Cruyff Ailesi, 24 Mart'taki ölüm yıldönümü anmasında bu gecikmeyi eleştirmişti.
Edwin van der Sar, Perşembe günü yaptığı açıklamada, isim değişikliğinin resmen gerçekleşeceğini söyledi.
Johan Cruyff'un, Ajax'ın yetiştirdiği en önemli futbolcu olduğunu vurgulayan Van der Sar, onun sayesinde kulübün dünya çapında tanındığını anımsattı. Ajax Genel Direktörü, "Stadyuma Cruyff'un adının verilmesi çok güzel" dedi.
Cruyff ailesi de, kararı memnunlukla karşıladıklarını açıkladı.
Cruyff ArenA Stadyumu'nun yeni logosu, ünlü futbol adamının 71. doğum günü olan 25 Nisan'da açıklanacak.
Amsterdam ArenA'nın müdürü Henk Markerink'e göre, değişiklik sadece stadyumun üzerindeki isimle sınırlı olmayacak.
İsim levhaları, sokak tabelaları ve kıyafetler de dahil birçok şey Johan Cruyff adını alacak.
Bu nedenle isim değişikliği çalışmaları, yeni sezonun başlangıcına kadar sürecek.
Üzeri açılıp, kapanabilen 54 bin kişilik Amsterdam Arena Stadyumu, 1996 yılında açıldı.
Johan Cruyff, 1964-1973 yılları arasında 253 kez Ajax forması giydi ve 190 gol attı.
Hollanda Milli Takımı ile 48 uluslararası maça çıkan Cruyff, İspanya'nın Barcelona takımında da 5 sezon top koşturdu. ABD Ligi ve İspanyol Levante kariyerinin ardından 1981 yılında yeniden Amsterdam'a dönen ünlü oyuncu, Ajax forması ile 36 maçta 14 gol attı.
Hollanda futbolunun unutulmaz 14 numarası, Ajax ile 3 kez Avrupa şampiyonluğu, bir kez de kıtalar arası futbol şampiyonluğu yaşadı. 2 kez de UEFA Süper Kupası'nı kazandı.
Johan Cruyff, profesyonel futbolculuk kariyerine 1983-1984 sezonunda Feyenoord'da veda etmiş ve daha sonra Ajax ve Barcelona'nın başında da birçok başarıya imza atmıştı.
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