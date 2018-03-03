"Doğu Canavarı" olarak adlandırılan soğuk hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ise soğuk hava nedeniyle kanallar dondu.

İHA'nın haberine göre, yüzlerce kişi, donan kanalların üzerinde buz pateni yaptı. Ancak uzmanlar, donan kanallar üzerinde dolaşanlara olası tehlikeye karşı uyarıda bulundu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER