Amsterdam Schiphol Havalimanı kapasitesini artırmak için genişlemeye devam ediyor. Royal Schiphol Group’un Amsterdam Schiphol Havaalanı ek terminal binası genişletme çalışmaları için açtığı ihaleyi Rönesans Holding grup şirketi Ballast Nedam ve TAV İnşaat ortak girişimi kazandı. Royal Schiphol Group, ihale çerçevesinde hem yeni iskele hem de uçak park yerlerinin inşasını ortak girişime verdi.

Genişletme çalışmaları kapsamında inşa edilecek 55.000 metrekarelik bir alana sahip yeni iskelenin kuzeyinde, dar gövdeli uçaklar için beş kapı bulunurken, güneyinde geniş gövdeli uçaklar için ise üç kapı bulunacak. İlerleyen dönemde ise güney tarafa iki geniş gövdeli kapı daha eklenecek.

Schiphol'daki ek terminal binasının yapımında biyomateryaller, yalıtımlı camlar ve geri dönüşümlü plastik ve işlenmemiş mermer taşlar kullanılıyor. Bina ayrıca 5.000 metrekare güneş paneline sahip olacak ve temizlik için yağmur suları kullanılacak. Yeni terminal binası; güvenlik kontrol noktaları, sınır kontrolü, mağaza ve yiyecek içecek alanları gibi bir terminalde olması gereken tüm özellikleri taşıyacak. Ek olarak, terminal binasının üç katlı olması, farklı sınır ve güvenlik kurallarına tabi yolcuların birbirlerinden ayrı tutulmasını sağlayacak. Sonuç olarak, yeni terminal binası; Schengen ülkelerine giden ve bu ülkelerden gelen yolcular, kıtalar arası seyahat eden yolcular ve güvenlik taraması uygulamaları, ilgili Avrupa mevzuatıyla uyumlu olmayan ülkelerden gelen yolcular için kullanılabilecek.

"AVRUPA'DAKİ CİROMUZU 1 MİLYAR EURONUN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

Ballast Nedam Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Düzyol, “Rönesans Holding olarak, Hollanda’nın en eski inşaat şirketlerinden biri olan Ballast Nedam’ı 2015 yılında satın alarak bünyemize kattık. Bu satın alma sonucunda yaklaşık 150 yıllık deneyime sahip Ballast Nedam’ın Avrupa’daki büyüme ivmemizi katlayarak artıracağını açıklamıştık. Kısa sürede Avrupa’daki ciromuzu 1 milyar euronun üzerine çıkarmayı başardık. Bugün geldiğimiz noktada ortağımız TAV İnşaat ile Amsterdam Schiphol Havalimanı ihalesini kazanmaktan ve bu projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’yi yurtdışında da başarıyla temsil ediyoruz. Avrupa şehirlerinin en büyük projelerinde Rönesans imzası bulunması, sadece bizim için değil ülkemiz için de gurur kaynağı” dedi.

TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak, “Schiphol Havalimanı’nda yapılacak ek terminal binası ihalesini ortağımız Ballast Nedam ile birlikte kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortağımız Ballast Nedam’ın sahibinin de bir Türk inşaat firması olması gerçekten Türk inşaat sanayiinin nerelere geldiğinin bir göstergesidir. TAV İnşaat olarak, havalimanı tasarımı, finansmanı ve yapımında uzmanlaştık. ENR tarafından açıklanan verilere göre bu alanda son 4 senedir dünyanın en büyük 3 şirketi arasında yer alıyoruz. Bugüne kadar Türkiye ve yurtdışında gerçekleştirdiğimiz projelerin sözleşme bedeli 19,2 milyar dolara ulaştı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yedi ülkenin başkent havalimanlarında imzamız bulunuyor. Fransa’nın ardından Hollanda’da gerçekleştireceğimiz bu projeyle, Avrupa Birliği pazarında da tercih edilen bir marka olarak büyümemizi sürdürmek üzere çalışacağız. Ortaklarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz bu proje, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan Schiphol Havalimanı’nın genişleme çalışmaları açısından büyük önem taşıyor. Havalimanı inşaatı alanında iyi bir ülke temsilciği yaptığımıza inanıyoruz. Genç Türk mimar ve mühendislerine uluslararası alanda istihdam sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.