Amsterdam Schiphol Havalimanı kapasitesini artırmak için genişlemeye devam ediyor. Royal Schiphol Group’un Amsterdam Schiphol Havaalanı ek terminal binası genişletme çalışmaları için açtığı ihaleyi Rönesans Holding grup şirketi Ballast Nedam ve TAV İnşaat ortak girişimi kazandı. Royal Schiphol Group, ihale çerçevesinde hem yeni iskele hem de uçak park yerlerinin inşasını ortak girişime verdi.
Genişletme çalışmaları kapsamında inşa edilecek 55.000 metrekarelik bir alana sahip yeni iskelenin kuzeyinde, dar gövdeli uçaklar için beş kapı bulunurken, güneyinde geniş gövdeli uçaklar için ise üç kapı bulunacak. İlerleyen dönemde ise güney tarafa iki geniş gövdeli kapı daha eklenecek.
Schiphol'daki ek terminal binasının yapımında biyomateryaller, yalıtımlı camlar ve geri dönüşümlü plastik ve işlenmemiş mermer taşlar kullanılıyor. Bina ayrıca 5.000 metrekare güneş paneline sahip olacak ve temizlik için yağmur suları kullanılacak. Yeni terminal binası; güvenlik kontrol noktaları, sınır kontrolü, mağaza ve yiyecek içecek alanları gibi bir terminalde olması gereken tüm özellikleri taşıyacak. Ek olarak, terminal binasının üç katlı olması, farklı sınır ve güvenlik kurallarına tabi yolcuların birbirlerinden ayrı tutulmasını sağlayacak. Sonuç olarak, yeni terminal binası; Schengen ülkelerine giden ve bu ülkelerden gelen yolcular, kıtalar arası seyahat eden yolcular ve güvenlik taraması uygulamaları, ilgili Avrupa mevzuatıyla uyumlu olmayan ülkelerden gelen yolcular için kullanılabilecek.
"AVRUPA'DAKİ CİROMUZU 1 MİLYAR EURONUN ÜZERİNE ÇIKARDIK"
Ballast Nedam Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Düzyol, “Rönesans Holding olarak, Hollanda’nın en eski inşaat şirketlerinden biri olan Ballast Nedam’ı 2015 yılında satın alarak bünyemize kattık. Bu satın alma sonucunda yaklaşık 150 yıllık deneyime sahip Ballast Nedam’ın Avrupa’daki büyüme ivmemizi katlayarak artıracağını açıklamıştık. Kısa sürede Avrupa’daki ciromuzu 1 milyar euronun üzerine çıkarmayı başardık. Bugün geldiğimiz noktada ortağımız TAV İnşaat ile Amsterdam Schiphol Havalimanı ihalesini kazanmaktan ve bu projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’yi yurtdışında da başarıyla temsil ediyoruz. Avrupa şehirlerinin en büyük projelerinde Rönesans imzası bulunması, sadece bizim için değil ülkemiz için de gurur kaynağı” dedi.
TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak, “Schiphol Havalimanı’nda yapılacak ek terminal binası ihalesini ortağımız Ballast Nedam ile birlikte kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortağımız Ballast Nedam’ın sahibinin de bir Türk inşaat firması olması gerçekten Türk inşaat sanayiinin nerelere geldiğinin bir göstergesidir. TAV İnşaat olarak, havalimanı tasarımı, finansmanı ve yapımında uzmanlaştık. ENR tarafından açıklanan verilere göre bu alanda son 4 senedir dünyanın en büyük 3 şirketi arasında yer alıyoruz. Bugüne kadar Türkiye ve yurtdışında gerçekleştirdiğimiz projelerin sözleşme bedeli 19,2 milyar dolara ulaştı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yedi ülkenin başkent havalimanlarında imzamız bulunuyor. Fransa’nın ardından Hollanda’da gerçekleştireceğimiz bu projeyle, Avrupa Birliği pazarında da tercih edilen bir marka olarak büyümemizi sürdürmek üzere çalışacağız. Ortaklarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz bu proje, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan Schiphol Havalimanı’nın genişleme çalışmaları açısından büyük önem taşıyor. Havalimanı inşaatı alanında iyi bir ülke temsilciği yaptığımıza inanıyoruz. Genç Türk mimar ve mühendislerine uluslararası alanda istihdam sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.