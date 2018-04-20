Amy Haller Follis, tampon yüzünden toksik şok sendromu yüzünden ölümden döndü.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Pennsylvania'da yaşayan 37 yaşındaki Amy Haller Follis, taşınma sırasında gribe yakalandığını düşündü. Ancak sekiz saat boyunca unutulan tampon talihsiz kadından toksik şok sendromuna neden olmuştu.

Toksik Şok Sendromu, Follis'te kusma, halsizlik ve şiddetli mide ağrısı gibi şikayetlere neden oldu. Şikayetleri iki gün boyunca devam eden Follis, daha fazla dayanamayarak hastaneye gitti. Follis'e tamponun neden olduğu ölümcül bir durum olan toksik şok sendromu (TSS) teşhisi konularak, kadın yoğun bakıma alındı.

YOĞUN BAKIMDAYKEN ÖLEN AKRABALARINI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Yoğun bakımda yatarken ölen akrabalarını gördüğünü söyleyen Amy Haller Follis, "Hepsini hastane koridorunda gördüm, bedenleri uzaktaki bir beyaz ışıkta yüzüyordu. Kimse benimle konuşmuyordu ama herkes bana gülümsüyordu ve arkalarında Beyaz bir ışık vardı. Hepsi birlikte oradaydı ve bu benim için çok rahatlatıcı bir deneyim oldu. Onları görmekten dolayı çok mutlu oldum. Nereden geldiklerini biliyordum ama oraya gitmek istemedim" dedi.

Unutulan tampon neredeyse Amy'nin hayatına mal oluyordu. Talihsiz kadın beş gün boyunca nefes alıp veremediği için yoğun bakımda kaldı. Aldığı tedavi onun birkaç saat içinde 50 kilo almasına neden oldu.

HER YIL ÇOK SAYIDA KADIN BU DURUMDAN ETKİLENİYOR

Her yıl toksik şok sendromu yüzünden yaklaşık 100 bin kadından biri bu durumdan etkileniyor. Hastalık, 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında sonralarda piyasadan kaldırılan bir tampon markasının birkaç genç kadının ölümü neden olduktan sonra manşetlere çıktı.

Böylesine ciddi bir sağlık sorunu yaşadıktan sonra Amy, hayatta kaldığı için şükranlarını ifade ederek, “İkinci bir şans verilmiş gibi hissediyorum" açıklamasında bulundu.

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