Anadolu Cam Eskişehir'e fırın kuracak

Anadolu Cam Eskişehir fabrikasına yılda 150,000 ton kapasiteli D fırını yapılmasına karar verdi.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada sabit yatırım tutarının 58 milyon dolar, işletme sermayesi dahil yatırım tutarının 66 milyon dolar olacağını belirtti.

Anadolu Cam Eskişehir

Anadolu Cam