Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 98 | MAÇ SONUCU

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes'te Stimac, Ledo ve Simon'un kaydettiği sayılarla 5. dakika 15-15 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde CSKA Moskova'da Rodriguez'in skorer oyununa ev sahibi ekip Ledo'nun basketiyle yanıt verse de ilk çeyreği 27-26 geride kapattı.
Mücadelenin ikinci periyoduna iyi başlayan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Rus temsilcisi, Westermann ve Clyburn'ün isabetleriyle 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 38-48. Karşılıklı sayılarla devam eden kalan bölümde Anadolu Efes, Stimac ve Dunston ile farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına 54-43 geride girdi.
İkinci yarıya Anadolu Efes, Adams ve Ledo ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler üreterek başlasa da konuk ekip Hunter ve De Colo ikilisiyle 25. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 52-69. Çeyreğin kalan bölümünde lacivert-beyazlılar, Simon ile etkili olmaya çalışırken, final periyoduna CSKA Moskova 73-60 üstün gitti.
Maçın başından beri sürdürdüğü etkili oyunu son çeyrekte de devam ettiren CSKA Moskova, Anadolu Efes'i 98-80 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 23 sayı kaydeden Simon olurken, CSKA Moskova'da Clyburn 20, De Colo 18 sayıyla oynadı.
ANADOLU EFES: 80- CSKA MOSKOVA: 98
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Perez Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
ANADOLU EFES: McCollum, Ledo 9, Simon 23, Stimac 7, Dunston 14, Adams 17, Doellman 8, Motum 2, Doğuş Balbay
CSKA MOSKOVA: Rodriguez 14, Higgins 5, Hines 2, Kurbanov 6, Antonov 5, Hunter 13, Clyburn 20, De Colo 18, Westermann 6, Khryapa 7, Vorontsevich 2
1. PERİYOT: 26-27
DEVRE: 43-54
3. PERİYOT: 60-73
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