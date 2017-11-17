Anadolu Efes: 81 - Panathinaikos: 82 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 8. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırladı. Mavi-beyazlılar sahadan 82-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ilk çeyreği, konuk ekibin 28-21'lik üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Efes, 2. çeyrekte 23 sayı atsa da farkı sadece 4'e kadar indirebildi ve ilk yarı 48-44'lük skorla sona erdi.

Kısır geçen 3. çeyrek sonucunda Panathinaikos 65-60'lık skorla üstünlüğünü korudu ve son periyoda 5 sayı farkla önde girdi. Son çeyrekte 21 sayı atan Anadolu Efes, rakibinden 17 sayı yiyince mücadeleyi 1 sayı farkla kaybetti.

MEHMET OKUR'A PLAKET

Öte yandan maçı takip edenler arasında bulunan eski milli basketbolcu Mehmet Okur'a plaket verildi. 2000 yılında Tofaş'tan Anadolu Efes'e transfer olup, 2 sezon Anadolu Efes formasını giydikten sonra 2002 yılında NBA draflarına katılan Mehmet Okur, Detroit Pistons takımı tarafından 38. sıradan draft edilmişti. Eski milli basketbolcu, NBA'de en fazla sayısını Utah Jazz forması altında Indiana Pacers'ı 120-113 yendikleri maçta attı. Okur o maçta rakip potaya tam 43 sayı göndermişti.

Mehmet Okur ayrıca, "12 Dev Adam" sloganıyla özdeşleşen ve 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. olan A Milli Takım'ın da kadrosunda yer almıştı.

Anadolu Efes'te Brock Motum, 12 dakikada 21 sayı 5 ribaundla yıldızlaşırken Vladimir Stimac 15 sayı, Bryant Dunston 12 sayıyla oynadı. Errick McCollum da 16 sayıyla destek verdi.

Panathinaikos'ta ise Nick Calathes, 15 dakikada 29 sayı, 10 ribaund 9 asistle harika bir performans sergiledi.

Anadolu Efes, bu skorla THY EuroLeague'deki 6. mağlubiyetini alırken Panathinaikos sahadan 5. kez galip ayrıldı.

ANADOLU EFES: 81 - PANATHINAIKOS SUPERFOODS: 82

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Carmelo Patarniko (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milija Vojinovic (Sırbistan)

ANADOLU EFES: Adams 5, Ledo 4, Simon 6, Dunston 12, Stimac 15, McCollum 16, Doğuş Balbay 2, Motum 21, Muric

PANATHINAIKOS SUPERFOODS: Calathes 29, Lojeski 4, Singleton 11, Antetokounmpo 6, Gist 11, Rivers 5, Pappas 3, Denmon 2, Vougioukas 9, Gabriel 2

1. PERİYOT: 21-28

DEVRE: 44-48

3. PERİYOT: 60-62

THY EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 82-81 yenildi. Bu sonucun ardından Yunan temsilcisi ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Panathinaikos Superfoods, 5. dakikayı 11-8 üstün geçti. Calathes ve Rivers'in sayılarıyla konuk ekip, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 14-24. Anadolu Efes, Motum ve Doğuş Balbay'ın kaydettiği sayılarla farkı 7 sayıya indirse de Panathinaikos Superfoods, ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Motum, Stimac ve McCollum'ın ürettiği sayılarla Anadolu Efes, farkı kapattı ve 35. dakikada öne geçti: 34-33. Vougioukas ve Calathes ile sayılar bulan konuk ekip, 18. dakikada yeniden öne geçti: 43-44. Singleton ve Vougioukas ile sayılar bulan Panathinaikos Superfoods, soyunma odasına 48-44 üstün gitti.

İkinci yarıda Lojeski ve Calathes ile boyalı alandan sayılar üreten konuk ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 49-55. Kalan bölümde Anadolu Efes, Dunston ve Motum ile farkı 2 sayıya indirse de Panathinaikos Superfoods, final periyoduna 62-60 önde girdi.

Son çeyreğe 9-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, Motum ve Dunston'la boyalı alandan, Simon ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bularak 33. dakikada 69-62 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen son bölümde Calathes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayı ile konuk ekip, normal sürenin bitmesine 48 saniye kala 82-79 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Panathinaikos Superfoods, sahadan 82-81 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Panathinaikos Superfoods adına 29 sayı atan Calathes olurken, Anadolu Efes'te Motum'un 21, McCollum'un 16 ve Stimac'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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