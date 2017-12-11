Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 83-68 yendi. Anadolu Efes ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor 5. kez yenildi.
Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Boothe ve Jones'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketlerle 3. dakikada 9-6 öne geçti. Adams ve Stimac'ın serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla oyuna tutunan Anadolu Efes, 5. dakikada Dunston'un smacıyla öne geçti: 12-11. Karşılıklı isabetlerle geçilen periyodun son bölümünde Brown ile üç sayılık basket bulan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyoduna iyi giren konuk ekip, Jankovic'in üst üste ürettiği sayılarla farkı kapattı ve 14. dakikada Metecan Birsen'in dış atışıyla öne geçti: 27-29. Stimac, Adams ve Dragic ile art arda isabetler kaydeden ev sahibi ekip, bitime 34 saniye kala Brown'un teknik faulden bulduğu sayılarla farkı 47-37 ile çift haneye çıkardı ve soyunma odasına da bu skorla gidildi.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ve Adams'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 25. dakikayı 58-45 üstün geçen Anadolu Efes, son çeyreğe 13 sayı farkla 67-54 önde girdi.
Mücadelenin son çeyreğine Stimac ve Brown'un isabetleriyle giren lacivert-beyazlılar, 33. dakikada farkı 18 sayıya taşıdı: 75-57. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 83-68 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes formasıyla 23 sayı üreten Stimac olurken, Adams 18 sayı kaydetti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise Jankovic 16, Jones 14 sayıyla oynadı.
ANADOLU EFES: 83 - SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 68
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker
ANADOLU EFES: Adams 18, Dragic 2, Birkan Batuk 8, Stimac 23, Dunston 7, McCollum 8, Brown 14, Onuralp Bitim 3, Berk Demir, Arda Erdoğan
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 14, Harris 5, Metecan Birsen 13, Boothe 9, Fall 2, Jankovic 16, Tufan Önen 5, Doğukan Şanlı, Ersin Dağlı 2, Can Korkmaz, Mehmet Özdoğan 2, Mustafa Kırcalı
1. PERİYOT: 25-20
DEVRE: 47-37
3. PERİYOT: 67-54
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 26.25 Ersin Dağlı (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), 38.57 Birkan Batuk (Anadolu Efes)
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