Anadolu Efes: 97 - Muratbey Uşak: 84

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Kerem Baki

ANADOLU EFES: McCollum 41, Birkan Batuk 11, Ledo 2, Stimac 14, Dunston 6, Simon 10, Motum 6, Doğuş Balbay 2, Onur Alp Bitim 5, Berk Demir

MURATBEY UŞAK: Calloway 6, Miller 7, Mutlu Akpınar 8, Carmichael 15, Markota 5, Hamilton 11, Şafak Edge 16, Ofoegbu 8, Tayfun Erülkü 6, Süleyman Yavaş 2

1. PERİYOT: 20-26

DEVRE: 46-46

3. PERİYOT: 65-64

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 6. galibiyetini alırken, Muratbey Uşak, 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, hızlı hücumlarda Mutlu Akpınar, Calloway ve Carmichael'in kaydettiği basketlerle 3. dakikayı 9-2 üstün geçti. Çabuk toparlanan Anadolu Efes, McCollum, Doğuş Balbay ve Simon'un sayılarıyla 8. dakikada öne geçti: 18-16. Çeyreğin kalan bölümünde hücumda etkili olan Uşak temsilcisi, ilk periyodu 26-20 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başlarken, Ofoegbu, Miller ve Markota ile isabetler üreten konuk ekip, 15. dakikada 33-29'luk skorla üstünlüğünü devam ettirdi. McCollum ve Birkan Batuk ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Anadolu Efes, 17. dakikada 40-38 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla devam etti ve devre arasına 46-46 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, Dunston ve McCollum'un sayılarıyla 26. dakikada 57-49'luk üstünlük kurdu. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği kalan bölümde lacivert-beyazlılar, McCollum'un serbest atıştan bulduğu isabetle final periyoduna 65-64 önde gitti.

Final periyodunda McCollum'un önderliğinde farkı açan Anadolu Efes, salondan 97-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 41 sayı kaydeden McCollum olurken, Muratbey Uşak'ta Şafak Edge'nin 16, Carmichael'in 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

DOĞUŞ BALBAY SAKATLANDI

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Doğuş Balbay sakatlandı. Kaptan Doğuş Balbay, mücadelenin 8. dakikasında rakip takımın pota altında sırtına aldığı bir darbeyle yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yerden kalkan Doğuş Balbay, kenara geldi ve bir daha oyuna girmedi.

Anadolu Efes: 97 - Muratbey Uşak: 84