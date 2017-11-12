Anadolu Efes: 97 - Yeşilgiresun Belediyespor: 93 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 97-93 yendi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 5. galibiyetini alırken, Yeşilgiresun Belediyespor 4. kez yenildi.
Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, Boynton ve James'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 4-14. Çabuk toparlanan Anadolu Efes, Ledo-McCollum ikilisinin ürettiği sayılarla 8. dakikada 14-14 eşitliği yakaladı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, ilk çeyrek 22-22 beraberlikle tamamlandı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ikinci periyodunda, iki takım da sert savunma yaptı ve 16. dakikada eşitlik bozulmadı: 32-32. Çeyreğin kalan bölümü de karşılıklı sayılarla geçilirken Giresun temsilcisi Gagic'in son saniyede bulduğu basketle soyunma odasına 44-43 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Motum ve McCollum'un basketleriyle 25. dakikayı 59-53 üstün geçti. Yeşilgiresun Belediyespor Enes Berkay Taşkıran ile farkı kapatsa da ev sahibi ekip son çeyreğe 72-71 üstün girdi.
İki takımın da birbirine skor üstünlüğü kurmakta zorlandığı son çeyrekte Anadolu Efes, Stimac, McCollum ve Ledo'nun basketleriyle salondan 97-93 galip ayrıldı.
Bu arada karşılaşma öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden basketbolun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp için saygı duruşunda bulunuldu.
ANADOLU EFES: 97 - YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: 93
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı, Mehmet Şahin
ANADOLU EFES: Adams 10, Birkan Batuk, Ledo 15, Dunston 9, Stimac 16, McCollum 27, Doğuş Balbay 5, Motum 13, Berk Demir 2
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James 19, Boynton 17, Efe Beşok 2, Hosley 16, Gagic 4, Marinkovic 13, Enes Berkay Taşkıran 16, Duşan Cantekin 2, Williams 4
1. PERİYOT: 22-22
DEVRE: 43-44
3. PERİYOT: 72-71
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.45 Enes Berkay Taşkıran (Yeşilgiresun Belediyespor)
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