Müsabaka Muratbey Uşak'tan Ofoegbu'nun 2 sayılık basketiyle başladı. Karşılıklı sayılarla devam eden karşılaşmanın 5. dakikası 15-12 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Muratbey Uşak, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan konuk ekip özellikle Birkan Batuk'un üç sayılık basketleriyle aradaki sayı farkını kapattı ve 15. dakikada maça denge geldi: 31-31. İlk yarı 41-41'lik eşitlikle sona erdi.

Muratbey Uşak, üçüncü periyoda etkili başladı ve 25. dakikayı 58-52 önde geçti. Anadolu Efes, McCollum ve Simon ile sayı üretirken, Muratbey Uşak Miles ve Colloway ile karşılık verdi. Muratbey Uşak final periyoduna 66-61 önde girdi.

Son çeyrekte konuk ekip dışarıdan bulduğu sayılarla farkı 35. dakikada 1'e indirdi: 72-71. Çekişmeli geçen son dakikalarda hücumda daha etkili olan Anadolu Efes, sahadan 81-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayı üreten Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon oldu.