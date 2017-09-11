Anadolu Efes, iç saha maçlarını Sinan Erdem'de oynayacak

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını, yeni sezon itibarıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. DHA'da yer alan habere göre Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan sonraki evi Sinan Erdem Spor Salonu oldu.

Öte yandan 2017-2018 sezonu öncesinde ilk olarak Abdi İpekçi Spor Salonu için satışa sunulan kombineler, kombine alınan tribün kategorisine eşdeğer olarak Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçları için de geçerli olacak.

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Sinan Erdem Spor Salonu