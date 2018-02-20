Anadolu Efes'in Sloven oyuncu Zoran Dragic, sağ diz ön çapraz bağlarındaki kısmi yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki skorer oyun kurucu önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği ve eylül ayına kadar forma giyemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Efes'in Sloven oyuncusu Zoran Dragic, PTT Türkiye Kupası final karşılaşmasında aldığı darbenin ardından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Yapılan tetkik ve muayenelerin ardından oyuncumuz Dragic'in sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek olan Dragic'in yaklaşık olarak eylül ayında parkelere dönmesi bekleniyor. Dragic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sahalara dönmesini diliyoruz."