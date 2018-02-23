Anadolu Efes, Euroleague'in 23. haftasında Zalgiris Kaunas'a mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 17. yenilgisini aldı.
ANADOLU EFES: 70 - ZALGIRIS: 86
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Perez Perez (İspanya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan)
ANADOLU EFES: McCollum 14, Douglas 13, Muhaymin Mustafa 4, Dunston 11, Motum 12, Brown 5, Birkan Batuk 3, Stimac 8, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Berk Demir
ZALGIRIS: Pangos 10, Ulanovas 8, Toupane 4, Jankunas 2, Davies 12, Kavaliauskas 4, Micic 11, White 15, Milaknis 11, Valinskas 7, Sajus 2, Masiulis
1. PERİYOT: 23-21
DEVRE: 36-45
3. PERİYOT: 56-68
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Anadolu Efes, Zalgiris karşısında 10-7 önde geçti. Hücumda etkili olan konuk ekip, periyodun bitimine bir dakika 49 saniye kala Pangos'un dış atışıyla öne geçti: 18-19. Yeniden toparlanan lacivert-beyazlılar, savunmada ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Dunston'ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.
İkinci periyoda White, Micic ve Valinskas'la bulduğu basketlerle giren Zalgiris, 16. dakikaya 35-27 önde girdi. Konuk takım, savunmada varlık gösteremeyen ve hücumda top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında soyunma odasına 45-36 üstün gitti.
Zalgiris, tempolu başlayan üçüncü çeyrekte 25. dakikayı 55-46 üstünlükle geçti. Litvanya ekibi, savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında periyodun bitimine 48 saniye kala Micic'in basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 54-68. Zalgiris, final periyoduna 68-56 önde girdi.
Son çeyreğe Milaknis, Pangos ve White'ın sayılarıyla başlayan Litvanya ekibi, Anadolu Efes karşısında 35. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 61-81. Kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren Zalgiris, karşılaşmayı 86-70 kazandı.
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