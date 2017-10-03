Anadolu Grubu'nun Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver oldu

Anadolu Grubu üst yönetiminde gerçekleştirilen atama ile Grubun Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörlüğü görevine, alanının deneyimli isimlerinden Kaan Ünver atandı. Grubun üst yönetiminde gerçekleştirilen bu atama ile Kurumsal İletişim ve Kurumsal İlişkiler görevleri, tek bir koordinatörlük altında toplanmış oldu.

İş yaşamına, Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü’nde Yatırım ve Finansman Şube Müdürü olarak başlayan Kaan Ünver daha sonrasında, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde İç Borçlanma Daire Başkanı, Philip Morris/Sabancı Ankara’da Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü ve Turkcell Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Anadolu Grubu’na katılmadan önce son olarak, Metro Group Ülke Temsilcisi olarak görev yapan Ünver, TÜSİAD, DEİK, YASED ve Gıda Perakendecileri Derneği’nde, yönetim kuruluğu üyeliği ve çalışma grubu başkanlığı gibi çeşitli görevleri üstlenmektedir.

Anadolu Grubu

Anadolu Grubu Kaan Ünver