Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20.yıldönümü ve Avrupa'da Kültür Mirası Yılı ilan edilmesi nedeniyle 2018, ‘Troya Yılı’ ilan edildi. 2018 Troya Yılı boyunca Çanakkale, uluslararası işbirlikleri ve kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez oluyor.



Çanakkale Valiliği öncülüğünde talep edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilen 2018 TROYA YILI boyunca Troya Antik Kenti başta olmak üzere, tüm bölgenin kültürel, doğal, tarihsel değerleri tanıtılmaya devam edecek.



2018 TROYA YILI’NDA ZİYARETÇİ SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Çanakkale’ye ve Türkiye’ye turizm alanında büyük katkı sunması hedefi ile başlatılan '2018 TROYA YILI’ bu kapsamda yürütülen çalışmaların olumlu dönüşlerini almaya başladı. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’deki bütün fuarlarda tüm detaylarıyla tanıtılan Troya Ören Yeri’ni; turnike geçiş istatistiklerine göre 2017 yılının 1 Ocak - 30 Nisan tarihlerini kapsayan ilk dört ayında, 76 bin 015 kişi ziyaret ederken, 2018 yılında aynı tarihlerde Troya’yı 142 bin 519 kişi ziyaret etti.





2018 TROYA YILI BOYUNCA ÇANAKKALE ULUSAL ve KÜRESEL ÖLÇEKLİ ETKİNLİKLERLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDECEK

Öncelikli hedefi Troya’nın bir Anadolu Medeniyeti olduğunu vurgulamak ve tüm dünyaya Troya Efsanesi’ni tanıtmak olan 2018 TROYA YILI, hem ulusal hem de uluslararası misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.



2018 Troya Yılı’nın tüm dünya ülkelerine duyurulması için çalışmalar yürüten Çanakkale Valiliği ve 2018 Troya Yılı Koordinasyon Merkezi yetkilileri, dünyaca ünlü turizm fuarlarına katılım göstererek Troya Antik Kenti başta olmak üzere Çanakkale’nin tüm destinasyon merkezlerini tanıtıyorlar.



2018 TROYA YILI kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde ve koordinasyonunda, yerelde ise Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yeni gezi rotaları açılıyor, yıl boyu global ölçekte birbirinden farklı kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri yürütülüyor.



2018 Troya Yılı ilan edildiği günden bu yana; Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali Yazarlar Buluşması, Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali, Uluslararası Çanakkale Bisiklet Festivali, Uluslararası Troya Kazı ve Araştırma Arkeometri Sempozyumu, Dünyaca ünlü Dostluk ve Barış Rallisi Europa – Orient Rallye Troya Etabı başta olmak üzere uluslararası çapta evsahipliği yaptığı etkinliklerle adından söz ettirdi.





Bugüne kadar global düzeyde katılım ve ziyaretin olduğu Troya Yılı Etkinliklerini; Çanakkale Proje Pazarı, Troya Yemekleri Festivali, Homeros Okumaları, Uluslararası Troya Yelken Yarışması, Açık Su Yarışı, Troya Atı Kısa Film Festivali, Motor ve Yelken Yarışları, Camp Of Troy, Resim ve Fotoğraf Sergileri, Müzik Dinletileri başta olmak üzere uluslararası ölçekli birçok kültür, sanat, edebiyat, bilim ve spor etkinlikleri takip edecek. Herkesi kucaklayacak bu etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin Türkiye’de ve Çanakkale'de buluşması sağlanacak.



TROYA MÜZESİ AÇILIYOR

2018 TROYA YILI’nın Türkiye turizmine en kalıcı katkısı ise TROYA MÜZESİ olacak. Troya Ören Yeri girişinde 100 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 10 bin m2 kapalı alan üzerinde Troya Müzesi açılacak. Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak olan Troya Müzesi’nin mimari projesi uluslararası saygın bir jüri heyeti tarafından 150’den fazla proje arasından seçildi.





Ülkemiz ve dünya kültür mirası için oldukça önemli bir değere sahip olan Troya’nın, TROYA Müzesi ile uluslararası bir farkındalık üretilerek dünya gündeminde yer alması amaçlanıyor. 5000 yıllık tarihin efsane ve mitlerine ev sahipliği yapacak olan TROYA Müzesi, doğu ve batı kültürlerini Çanakkale’de buluşturarak TROYA medeniyetini dünyaya tanıtacak.