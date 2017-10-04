Anadolu Yakası'nın korkulu rüyası haline gelen otomobil hırsızları şüphelileri Sultanbeyli'de yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Anadolu Yakası'nda onlarca araç çalan oto hırsızlık şebekesi Sultanbeyli asayiş büro ekiplerince operasyon ile yakalandı. Uzun süredir lüks araçları çalan Kürşat K., Rıdvan Ç., Ali Can Y. ve Muhittin B. gözaltına alınarak Sultanbeyli Asayiş Büro'ya getirildi. Zanlıların ayrı ayrı onlarca suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlılar yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ARAÇLARI BÖYLE ÇALIYORLAR

Öte yandan zanlıların kontak üstü hırsızlık anı bir işyeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sürücü kullandığı ekmek dağıtım aracını çalışır vaziyette bırakıyor ve araçtaki ekmekleri işyerine taşıyor. Aracın çalışır vaziyette olduğunu takip eden zanlılar araca binerek araç ile birlikte olay yerinden kaçıyor.

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Hırsızlık zanlıları ile geçtiğimiz gece Sultanbeyli asayiş büro ekipleri tarafından kovalamaca yaşanmış kovalamaca sırasında polis havaya ihtar atışı yapmıştı.