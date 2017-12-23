Anadolu’daki birçok şehirden Avrupa’ya direkt uçuşlar olacak

Küçük ve orta gövdeli uçaklara talebin artmasından da bu eğilimi görmek mümkün. Noktadan noktaya (pointtopoint) uçuşlar sadece küresel ölçekte değil, Türkiye için de değerli olmaya başlayacak. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Yapılan araştırmalar, Güney Asya’da birbirine bağlı 650 güzergâhın 2026’ya kadar 1200’e yükseleceğini, Afrika’da ise 1400’den 2600’e, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda da 1000 noktaya ulaşacağını gösteriyor. Küresel ağın bu şekilde gelişmesine paralel olarak, başta 100 ila 200 koltuk aralığındaki yeni nesil uçak tipleri olmak üzere, tek koridorlu dar gövdelilerle, özellikle 200-300 yolcu aralığındaki menzil sorunu olmayan, kompozit gövdeli, çift koridorlulara (Boeing 787 ve Airbus 350) olan talepler artacak. Yolcu sayısının ve uçak trafiğinin artması küresel ağların da çoğalması anlamına geliyor.

Yakın bir zamanda Anadolu’daki birçok şehirden Avrupa’ya direkt uçuşlara şahit olacağız. Mesela 2016’da toplam 3.8 milyar yolcu, havayoluyla seyahat etmişken bu sayının 2017’de takriben 4 milyar, 2018’de ise 4.3 milyar yolcuya ulaşacağı öngörülüyor. Yolcu sayısının artması demek, yeni merkezlerden direkt uçuşların verimli hale geleceği ve ana merkezlere olan talebin azalacağı şeklinde yorumlanabilir. Diğer bir ifadeyle yeni uçuş ağları, havayollarının HUB’larını yutacak ve onları küçük ölçekli, çok merkezler oluşturmaya yönlendirecek.

UÇAN ARABALAR, OTONOM TAKSİLERLE TANIŞACAĞIZ

Havacılık endüstrisinin geleneksel bir parçası sayılmasa da uçan arabalar, dünyanın çeşitli şehirlerinde ortaya çıkmaya başladı. Artan yatırımlarla uçan araçların 2018 itibarıyla somut bir gerçek haline gelmesi bekleniyor. Airbus da Ağustos 2016’da tanıttığı, kendi kendine çalışan hava taksi planının en kritik virajını 2018’de dönecek. İlk uçuşunu gerçekleştirecek olan CityAirbus, herhangi bir drone şeklinde dört motorlu bir tasarım gibi görünüyor. Dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilen, elektrikle çalışan motorlara sahip olan araç, dört yolcuyla kentsel alanlarda hızla ilerleyecek. Sessiz ve çevreci hava aracı, 2020’li yıllarda taksi yolculuğu kadar ucuza olacak mı? Merak edilen husus bu. Saatte 150 km civarında hıza ulaşması beklenen araç, binaların çatılarından havalanarak, acelesi olanları tren istasyonları ve havaalanları gibi yerlere ulaştıracak. Başlangıçta bir pilot ile hayata geçmesi planlanan projede hedef, önümüzdeki süreçte otonom uçuş yapabilmesi. Airbus’ın dışında Uber ve Volvo gibi şirketler de bu alanda yatırım yapıyor, teknoloji geliştiriyor.

İLK GÖSTERİ LAS VEGAS’TA

2018’in havacılık anlamında ilk sürprizi, Las Vegas’ta, “Tüketici Elektronik Fuarı” CES’te ortaya çıkacak. Kısa süre önce buradan tanıttığım 2 kişilik, elektrikli ve paraşütlü ilginç bir helikopter; SureFly ile ben de Las Vegas’ta tanışacağım. Helikopteri tasarlayıp üreten Workhouse, SureFly ismini verdiği bir ‘oktokopteri’ (8 taşıyıcı pervaneli helikopter) ilk defa bu fuarda insanlı olarak havalandıracak. “Dünyanın ilk kişisel elektrikli hibritoktokopteri” unvanını da alacak olan bu küçük helikopteri, bakalım yıl içinde hangi gelişmeler takip edecek?

3. HAVALİMANINA NASIL TAŞINILACAK?

2018 Türk havacılık sektörü için de büyük gelişmelere gebe... 7 Haziran 2014’te temeli atılan İstanbul Yeni Havalimanı’nın, 29 Ekim 2018’de hizmete girmesi planlanıyor. Böylece Türkiye’yi dünya havacılığında birkaç basamak yukarı taşıyacak. Hizmete girdiği an itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki tüm hava trafiği, buraya kaydırılacak. Dolayısıyla başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havacılık şirketlerinin de önemli bir taşınma hadisesine yakından şahit olacağız.

SABİHA YENİ PİSTİNE KAVUŞACAK!

İstanbul’un yeni havalimanıyla ilgili heyecanı sürerken Anadolu yakasındaki diğer meydan İstanbul Sabiha Gökçen’de ise 2. pist, yıl sonuna doğru hizmete girecek. Yeni terminal gündeme gelecek. Ayrıca kuzey Avrupalı bir havayolu, Sabiha Gökçen’den Amerika kıtasına sefer başlatabilir. Böylece Sabiha Gökçen’den uzun menzilli uçuşların 2018’de başlayacağını da söylemek mümkün.

ÇİFT MOTORLU ANKA-S FABRİKADAN ÇIKACAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ yani TAI, 2018’de çift motorlu Anka-S modelinin fabrikadan çıkışını yani roll-out yapacak. İlk uçuşu ise 2019’da. Türk kamuoyunun ilk defa buradan duyduğu TAI’nin özgün tasarımı T-625 genel maksat helikopteri, 6 Eylül 2018 günü sabah saat 06.00’da ilk uçuşunu yapacak.

ANTALYA EURASIAAIRSHOW, ILA BERLİN’LE YARIŞACAK

Türkiye’de havacılık büyüdükçe havacılık fuarları küçülüyordu. İstanbul’da düzenlenen ve hiçbir uçuş gösterisinin gerçekleştirilmediği fuarlara alışmıştık. Bu durum 2018’de değişecek. TC Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde şova dayalı, bölgemizdeki Dubai Airshow ile de rekabet edebilecek bir donanımla, ilk havacılık fuarımız Antalya’da yapılacak. Medyacity tarafından düzenlenen EurasiaAirshow, Antalya’da 25-29 Nisan 2018’de gerçekleşecek. Fuar katılımcılarının yüzde 70’i yurtdışından gelecek. Antalya’da daha ilk fuar yapılmadan, Almanya’nın ILA Berlin Airshow fuarına rakip olarak konumlandı. Berlin’de mayıs sonları yapılan fuarın takvimi değiştirilerek, Antalya’daki EurasiaAirshow ile aynı tarihlere göre ayarlandı.