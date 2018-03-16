Anadolu’nun en büyüğü Tosçelik oldu

Ekonomist dergisinin Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) katkılarıyla gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında ödüller sahiplerini buldu.

Şirketlerin 2016 yılındaki net satış rakamlarına göre hazırlanan ve üç büyük ilin dışında faaliyet gösteren, yabancı sermaye payı yüzde 50'nin altında olan şirketlerin yer aldığı araştırmanın birinci sırasında Tosyalı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Tosçelik yer aldı. Birincilik ödülü; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya takdim edildi. Tosçelik, böylece iki yıllık aranın ardından bir kez daha Anadolu’nun en büyük şirketi ödülüne layık görülmüş oldu.

İNOVASYON VE AR-GE’YLE BÜYÜYORUZ

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, törende yaptığı konuşmada inovasyon, Ar-Ge ve teknolojik yatırımların Tosçelik’in bugünlere gelmesinde en etkili unsur olduğunun altını çizerken, “Kurulduğumuz günden bu yana hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarda, Türkiye ekonomisinin geleceğine katkıda bulunmayı ilke edindik. Bugün geldiğimiz noktada da dünyada üç farklı kıtada üretim yapan Tosçelik’in Türkiye’nin küresel demir çelik üreticisi haline geldiğini görmekten de büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıda en büyük pay sahibi ise tabii ki çalışanlarımız. Bu vesileyle sayıları 10 bini aşan çalışanlarımızla birlikte bizlere güvenen müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.