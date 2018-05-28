İstanbul'da taşıdığı mermer yükünü boşaltmak için geldiği adreste kamyoneti park edip anahtarı aracın üzerinde bırakan sürücü Mustafa Güneş, 2 dakika sonra geldiğinde şok yaşadı. Aracın yerinde olmadığını görünce çalındığını anlayan Güneş, polise başvurdu. Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüne saniye saniye kaydedildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre olay Ümraniye Dudullu'da yaşandı. Kamyonetinde 110 bin lira değerinde mermer taşıyan 50 yaşındaki Mustafa Güneş, yükü boşaltmak için geldiği adresin önüne kamyonetini park etti. Adresin doğru olup olmadığını öğrenmek için kamyonetinde inen Güneş, anahtarı da araç üzerinde bıraktı. Adresin doğru olduğunu öğrenen kamyonet sürücüsü, döndüğünde şok yaşadı. Park ettiği kamyoneti yerinde yoktu.

İşyerinin güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde hırsızlık olayı ortaya çıktı. Görüntüler de kamyonetin yanından geçen şüpheli, anahtarı görünce harekete geçiyor. Önce kamyonetin etrafında tur atan hırsız, çevreye bakıyor ve kimsenin olmadığını förünce kamyonete binip kaçıyor. Olayın ardından polise başvuran sürücü şikayette bulundu.



"ANAHTARI ÜSTÜNDE BIRAKMAYIN"

Bu konuda birçok defa uyarıda bulunan polis yetkilileri, akaryakıt istasyonu ya da marketlere kısa süreliğine girildiğinde bile anahtarları araçların üzerinde bırakılmaması gerektiğini vurguluyorlar. Demet Sabancı Çetindoğan'ın şoförüne teslim ettiği Porsche otomobil, üstünde bırakılınca bir kişi tarafından çalınmıştı.

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