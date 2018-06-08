İHA'da yer alan habere göre; Yerinde toptan 3,5 ile 4,5 lira arasında satılan yerli muz Bilecik'e gelene kadar fiyatı ikiye katlanıyor. Vatandaşlar bu durum karşısında tepki gösterirken, yerli muza da fazla ilgi gösterilmiyor. Kilosu 7 TL’den satışa sunulan muzun sıcak hava nedeniyle pahalı olduğunu belirten muz satıcısı Umut Küçük, “Muzlarımız Mersin’in Anamur ilçesinden geliyor. Talep şu an çok fazla yok, fiyatların yüksekliğinden dolayı. Kilosunu 7 TL’den satıyoruz. Bu havalarda da daha yeni çıktığı için fiyatı düşmez ve yerli muz. Şu an çok fazla yerde yok. Fiyatlarda belki 1 ay sonra falan düşüş olur ama şu anlık böyle devam eder" dedi.

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