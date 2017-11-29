Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruların üçte birini sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi'nin 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Siyasi Partiler Yasası'na muhalefetleri nedeniyle 49 siyasi parti hakkında kapatma davası açıldı. Bu davaların 25'i kapatma kararı ile sonuçlandırılırken, 19 dava reddedildi, 1 dava birleştirildi, 4 dava da düşürüldü.
AA'nın aktardığına göre; Yüksek Mahkemeye, bireysel başvuruların başladığı tarih olan 23 Eylül 2012 ile 4 Temmuz 2017 tarihleri arasındaki yaklaşık beş yıllık dönemde, toplam 161 bin 218 bireysel başvuru yapıldı. Bunların 55 bin 484'ü karara bağlandı, 105 bin 734'ünün ise dosyası görülmeye devam ediyor.
SON 10 YILDA EN ÇOK DAVA 2016'DA AÇILDI
Anayasa Mahkemesi'ne son 10 yılda en çok dava 2016 yılında (205), en az dava ise 2009 (94) yılında açıldı. 207 dava ile en çok dava 2012 yılında sonuçlandırıldı.
2007-2011 yılları arasında Yüksek Mahkeme'de derdest olan dava sayısı fazla iken, 2012 yılından itibaren düşüşe geçti. Bu yılın haziran ayı itibarıyla derdest olan dava sayısı 62 olarak gerçekleşti.
Son 11 yılda Anayasa Mahkemesi'nde toplamda bin 566 dava açıldı, devredenlerle birlikte bu davaların bin 760'ı sonuçlandırıldı.
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