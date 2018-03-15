Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararını 20 Mart’ta açıklaması beklenirken, Anayasa Mahkemesi (AYM) önemli bir hamle yaptı.

AİHM 20 MART’TA

AYM Genel Kurulu, 11 Ocak’ta FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlükleri”nin ihlal edildiğine karar vermişti. İstanbul 13 ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri ise AYM’nin ihlal kararına direnerek, Alpay ve Altan’ın tahliye taleplerini reddetmişti. Tahliye taleplerinin reddine yönelik yaptıkları itiraz üst mahkemelerce de reddedilen iki isim, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yeniden AYM’ye başvurdu.

Bu süreçte AİHM’nin de iki ismin başvurusuna ilişkin kararını 20 Mart’ta vereceği açıklandı. Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, AİHM’nin 20 Mart’ta alacağı karara dikkat çekerek, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” açıklamasını yaptı.

Bu gelişmeler sonrası AYM Genel Kurulu, Alpay’ın başvurusunu “ek” olarak gündemine aldı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Mahkeme, bugün yapacağı oturumda Alpay’ın başvurusunu görüşecek, Yüksek Mahkeme’nin Anayasa’nın “Anayasa Mahkemesi kararları” başlıklı 153. maddesi uyarınca yeni bir ihlal kararı vermesi bekleniyor. Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasında şu hüküm yer alıyor: “Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

İHLAL ÇIKARSA...

AYM Genel Kurulu’ndan ihlal kararı çıkması durumunda Alpay’ın tahliye edilmesi bekleniyor. FETÖ’nün yayın organı kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın sanığı olan Alpay hakkında henüz herhangi bir hüküm tesis edilmedi. Hakkında “Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Altan’ın başvurusu ise daha sonra ele alınacak.

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