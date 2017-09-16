Anayasa Mahkemesi eski üyeleri kod isimle Bylock kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan'ın "Selahattin", Erdal Tercan'ın ise "Ertan" kod adını kullanarak örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden yazışmalar yaptıkları iddia edildi.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
İddianamede, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Recep Ünal'ın ifadesi yer aldı.
İddianameye göre, Ünal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 19 Temmuz'da verdiği ifadesinde, örgütün Anayasa Mahkemesindeki yapılanmasında talimatları ileten kişinin "Tarık" kodlu Ömer İnan olduğunu, bu kişinin ayrılmasından sonra da "Nejat" kodlu Mehmet Baysal'ın görevi üstlendiğini iddia etti.
Ünal, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarında, eski Anayasa Mahkemesi üyeleri Altan'ın "Selahattin", Tercan'ın ise "Ertan" kod isimlerini kullandıklarını öne sürdü.
Örgütün sivil imamı Ömer İnan'ın 12 Ocak 2015'te FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen Anayasa Mahkemesi Raportörü Bahadır Yalçınöz'e, o dönemde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği seçimiyle ilgili talimat verdiğini belirten Ünal, "Selahattin" kod isimli Altan ve "Ertan" kod isimli Tercan'ın, başkanvekilliğine aday olan Engin Yıldırım'a destek verilmemesi konusundaki örgüt talimatını ilettiklerini aktardı.
ByLock görüşmelerinin içeriği sorulan Ünal, yazışmalarda "hacı abi" olarak geçen kişinin belirtilen tarihte hac görevini yapan ve "Ertan" olarak bilinen Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan olduğunu savundu.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınan üyeler Alparslan Altan ile Erdal Tercan, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4 Ağustos 2016 tarihli kararıyla meslekten çıkarılmışlardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.