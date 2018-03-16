Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ’den tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine dair başvurusunu dün görüştü.

SÜREÇ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, AYM Genel Kurulu 11 Ocak’ta gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlükleri”nin ihlal edildiği kararını vermiş ancak İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri AYM’nin ihlal kararına direnmişti.

AYM'YE BAŞVURU

Tahliye talepleri yerel ve üst mahkemelerce reddedilen iki isim, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yeniden AYM’ye başvurmuştu.

AİHM KARARI 20 MART'TA

Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de iki ismin başvurusuna ilişkin kararını 20 Mart’ta vereceği açıklandı. Bu gelişmeler sonrası AYM Genel Kurulu, Alpay’ın başvurusunu “ek” olarak gündemine aldı.

Yüksek Mahkeme, dün yaptığı oturumda Alpay’ın başvurusunu görüştü. Müzakereler sonucunda ihlal kararı verilmesi yönünde görüş birliğine varıldığı ancak gerekçe konusunda uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Bu gelişme üzerine oturumun ertelenmesi kararı alındı. Mahkeme, bugün saat 10.00’da dosyayı karara bağlamak üzere yeniden toplanacak.

İHLAL ÇIKARSA TAHLİYE

AYM Genel Kurulu’ndan “ihlal” kararı çıkması durumunda Alpay’ın tahliye edilmesi bekleniyor. FETÖ’nün yayın organı olan kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın sanığı olan Alpay hakkında henüz herhangi bir hüküm tesis edilmedi.

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