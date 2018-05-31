ANAYASA Mahkemesi (AYM), siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan kanunun seçim güvenliği ile ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu bugün karara bağlayacak. Başvuru dosyasını inceleyen AYM raportörü, iptal istemlerinin reddedilmesini istedi.
CHP, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini 2 Mayıs’ta yaptı. Genel kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda herhangi bir eksik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesini kararlaştırdı. İptal istemin daha sonra belirlenecek bir tarihte esastan görüşülmesine karar verildi.
AYM Genel Kurulu, bugün yapacağı oturumda CHP’nin iptal istemine ilişkin kararını esastan verecek. Başvuru dosyasını inceleyen AYM raportörü, iptal istemlerinin reddedilmesini istedi. Raportör raporunda, söz konusu hükümlerde Anayasa’ya aykırılık olmadığını savundu. Raportörün raporunun bir bağlayıcılığı bulunmuyor. AYM’nin vereceği olası iptal kararı, 24 Haziran seçimlerini de yakından ilgilendirecek.
İŞTE İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER
Yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:
- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,
- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık bölgelerinin birleştirilmesi, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,
- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,
- Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,
- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen “seçmenlerin ihbarı” ibaresi,
- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,
- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve YSK filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.
CHP: TEK BEKLENTİMİZ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, hem YSK’nın kararları hem de yeni çıkan yasaların, seçimin güvenilir şekilde uygulanmasını tehlikeye soktuğunu, bununla ilgili olarak da CHP’nin başvuruda bulunduğunu söyledi. Özkoç, Seçim Kanunu’na ilişkin iptal istemlerini bugün esastan görüşecek olan Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) tek beklentilerinin “seçimi güvenli kılması” olduğunu belirtirken, “Seçimleri iptal etmelerini asla istemiyoruz” dedi.
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