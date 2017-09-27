UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 0 puanlı iki takım olan Anderlecht ve Celtic karşılaşacak. İki takım da ilk puanını alabilmek için mücadele edecek. Peki Anderlecht - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta?
ANDERLECHT - CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Constant Vanden Stock Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılığını Juan Yuste ve Angel Rodriguez yapacak.
Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil.
- İki takım şimdiye kadar iki kere karşılaştı ve birer galibiyet aldı.
- Son maçta Celtic, evinde 3-1 kazanmıştı.
- Anderlecht, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Celtic, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
- Anderlecht, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.
- Celtic, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.
- Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçın yalnızca 1 tanesini kazanabildi.
- Anderlecht, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 18 maçın 14'ünde mağlup oldu.
EN GOLCÜ İSİMLER
Anderlecht: -
Celtic: Scott Sinclair (6 gol), James Forrest, Tomas Rogic (2'şer gol)
SON MAÇ KADROLARI
Anderlecht: Matz Sels, Olivier Deschacht, Uros Spajic, Leander Dendoncker, Adrien Trebel, Nicolae Stanciu, Andy Najar, Sven Kums, Alexandru Chipciu, Lukasz Teodorczyk, Sofiane Hanni
Celtic: Craig Gordon, Jzo Simunovic, Anthony Ralston, Mikael Lustig, Kieran Tierney, Olivier Ntcham, Scott Sinclair, Scott Brown, Stuart Armstrong, Patrick Roberts, Leigh Griffiths
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