Anderlecht - Genk maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında Anderlecht ile Genk, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 40 puanlı Anderlecht 3. sırada bulunuyor, Genk 35 puana sahip ve 5. sırada. Anderlecht son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Genk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 400 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Anderlecht kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Genk sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Anderlecht önceki hafta Antwerp mücadelesinde 2-1 kazandı.

Genk, KAA Gent karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Anderlecht, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Genk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Genk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.