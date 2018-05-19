Anderlecht - Genk rakamlar

Anderlecht ve Genk, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Anderlecht 40 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Genk 35 puanda ve 5. sırada. Anderlecht, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Genk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 400 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Anderlecht kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Genk sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Anderlecht son hafta oynanan Antwerp maçında 2-1 kazandı.

Genk ise KAA Gent maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Anderlecht, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Genk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Genk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.