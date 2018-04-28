Anderlecht - Sporting Charleroi karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında Anderlecht ile Sporting Charleroi, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Anderlecht 34 puanla 2. sırada, Sporting Charleroi 30 puanla 6. sırada bulunuyor. Anderlecht, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sporting Charleroi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 587. İddaa'da Anderlecht kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Sporting Charleroi kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Anderlecht son hafta oynanan Antwerp maçında 2-1 kazandı.

Sporting Charleroi, Kortrijk karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Anderlecht, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Sporting Charleroi, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Charleroi 0 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.