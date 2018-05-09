Anderlecht - Standard Liege maçı heyecanı

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu heyecanı devam ediyor. Anderlecht, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Standard Liege takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. Anderlecht 40 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Standard Liege 38 puanda ve 3. sırada. Anderlecht son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Standard Liege son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 537 kodlu maçı oynayanlar; Anderlecht galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Standard Liege galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Anderlecht son hafta oynanan Standard Liege maçında 0-1 yenildi.

Standard Liege, Anderlecht karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Anderlecht, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Standard Liege ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Standard Liege, 7 gol atarken 6 gol yedi.