Andersen Türkiye'de faaliyetlere başlıyor

ABD’deki üye şirketlerden Andersen Tax LLC tarafından 2013 yılında kurulan Andersen Global, halihazırda 2 bin 500’ü aşkın çalışanı ile üye şirketleri ve anlaşmalı şirketleri aracılığıyla 78 ofiste faaliyetini sürdürüyor.

Andersen Global, hukuken birbirinden ayrı ve bağımsız olan, vergi ve hukuk danışmanlarını barındıran üye şirketlerden oluşuyor. Yapılan anlaşma neticesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da ofisleri bulunan Nazalı Vergi &Hukuk, Andersen Global’in üye firması olarak hizmet verecek.

"ULUSLARARASI TEKLİFLER ALACAĞIZ"

Andersen isminin Türkiye'de kullanılmasının global bütünleşme için önemli bir adım olduğunu belirten Andersen Tax’in Türkiye’deki yönetici ortağı Ersin Nazalı, "Yapılan işbirliği ile tecrübe ve kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca uluslararası düzeyde ek teklifler almamıza ve önemli pazarlarda sorunsuz bir şekilde kendimize yer edinmemize yardımcı olacaktır" dedi.