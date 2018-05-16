Beşiktaş'ta 2 sezondur kiralık oynayan Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 'veda ediyor' şeklinde yorumlandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Türkçe ''Üst üste 2 yıl oldu. Beşiktaş'ı asla unutmayacağım' anlamına gelen 'Foram 2 anos seguido nunca irei esquecer Beşiktaş' yazan Portekizli yıldızın bu sözleri veda ediyor anlamında yorumlandı.

BEŞİKTAŞ YA ALIP SATACAK YA DA VAZGEÇECEK

Bilindiği gibi siyah beyazlıların 31 Mayıs'a kadar Benfica kulübüne 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini alma hakkı var.

Ancak; Beşiktaş Brezilyalı yıldızın bonservisini alsa bile Talisca'nın Beşiktaş ve Türkiye macerası sona erecek. Çünkü, şampiyonluğun kaçmasından sonra önümüzdeki sezonun transfer bütçesinde ciddi kesintiye gidecek olan Beşiktaş transfer komitesi Brezilyalı yıldızın bonservisini alırsa anında başka bir takıma satacak. İki gün önce transfer komitesi başkanı Umut Güner ve Futbol A takım direktörü Ali Naibi Roma ile Talisca konusunda görüşmeler yapmıştı.

Siyah beyazlılar 31 Mayıs'a kadar Talisca'yı almaya istekli olan diğer kulüplerle de görüşmeye devam edecek. Herhangi bir kulüple anlaşma sağlanması halinde Talisca'nın bonservisi alınacak ve hemen satılacak. Herhangi bir takımla satış konusunda anlaşma sağlanamazsa Talisca defteri kapanacak.