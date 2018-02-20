Şampiyonlar Ligi grup aşamasında tarih yazan Beşiktaş, çeyrek final için Bayern Münih'le karşı karşıya geliyor. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alman savunmacı Andreas Beck, Bayern Münih - Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili şu açıklamalar yaptı. Almanya'da herkesin maçı konuştuğunu kaydeden Beck, "Tabii çok büyük beklentiler var, sadece burada değil ben direkt Stuttgart'tan antrenmandan geldim. Orada da sadece maç konuşuluyor. Tabii ki Almanya'da Beşiktaş kapalı kutu, büyük bir saygının olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz. Bunu söyleyebiliriz maç öncesi..." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMANDA GOL ATMASI GEREKİYOR

Beşiktaş'a iki taraftan bakmak lazım. Bir lig performansı bir de Şampiyonlar Ligi performansı. Ama genel anlamda baktığınız zaman Şenol Güneş'le birlikte Beşiktaş'ın son üç yılda geliştirdiği futbol göz önünde. Hatta bunu Şampiyonlar Ligi seviyesinde Alman takımlarına karşı da gördük. Leipzig maçları belki sürpriz olarak nitelendirdi ama gerçekten olağanüstü performans oldu. Ama şunu da bilmek lazım; Bayern Münih çok farklı bir kalibre, çok zor bir kura belki de en zor kura ama burada deplasmanda bir gol atmamız gerekiyor ve bunu çok istiyoruz."