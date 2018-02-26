Alcatel 1T 10 ve Alcatel 1T 7 olarak iki yeni kompakt ve taşınabilir tabletten oluşan yeni seri, sade bir tasarım ile en yeni Android 8.1 Oreo işletim sistemini sunarken, aynı zamanda uygun fiyatlı olması hedeflenerek geliştirildi.

Alcatel Business Global Başkanı ve TCL Communication Başkan Yardımcısı Christian Gatti, “Bu tabletler yalnızca geliştirdiğimiz en iyi iki tablet olmakla kalmıyor, aynı zamanda pazarda 100 Euro'nun altında bir fiyatla satışına başlanan en uygun fiyatlı Android Oreo tabletler olarak da öne çıkıyor.”

ÇOCUK MODU

Her iki tablet de Kids Modu'nu içeriyor. Kids Modu; ailenin en genç üyeleri akılda tutularak geliştirilen oyunlar, çocuk kamerası ve çizim uygulaması gibi önceden yüklenmiş uygulamalar ve içerikler sunuyor. Bu mod ayrıca ebeveynlere kullanım limitlerini ayarlayabilme imkânı veren ve kolayca yönetilebilen dâhili ebeveyn kontrol arayüzüyle geliyor.

1T tablet serisinde Eye Care Modu da bulunuyor. Bu mod, ister gündüz ister gece fark etmeksizin, göz yorgunluğuna engel olmak için mavi ışığı azaltıyor ve mümkün olan en keyifli görüntüleme deneyimini sunuyor.

ALCATEL 1T 10

Alcatel'in şimdiye kadarki en uygun fiyatlı 10 inç tableti olarak duyurulan Alcatel 1T 10, 10.1 inç IPS ekran ve Wi-Fi bağlantısı özellikleriyle geliyor. Ayrıca bu cihaz, 415 gram ağırlığıyla da bu boyut ve fiyat aralığında elde edebileceğiniz en hafif tablet olmasıyla dikkat çekiyor. 8 saat pil ömrü sunan 4000mAh'lık bataryayla donatılan cihazın 16 GB’lık hafızası microSD kart ile 128 GB'a kadar genişletilebiliyor.

Tablet için ayrıca yazı yazmayı kolaylaştırıp hızlandırırken aynı zamanda çizik, düşme ve toza karşı da koruma sağlayan isteğe bağlı özel Bluetooth klavye ve koruyucu seçeneği de piyasaya sunulacak.

ALCATEL 1T 7

Alcatel 1T 7 Wi-Fi tablet, 245 gram ağırlığında ve 9.15 milimetre inceliğinde gövdesiyle kolay taşınabilirlik vadediyor. 2580 mAh'lık pili 430 saat boyunca bekleme modunda kalabiliyor ve 7 saatlik aktif kullanım sunuyor.

Alcatel 1T ve Alcatel 1T 7'in satışına Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da ikinci çeyrek sonunda başlanacak. Her iki tablet de siyah ve mavimsi siyah renk seçenekleriyle sunulacak.