Google’ın geçtiğimiz hafta düzenlediği Google I/O geliştiriciler konferansında duyurduğuna göre, şirket cihaz üretici iş ortaklarıyla düzenli güvenlik yamaları yayımlamaları yönünde anlaşmaya vardı.

Google’ın Android güvenliğinden sorumlu yöneticisi David Kleidermacher, “Milyarlarca kullanıcı büyük bir hedef. Üreticilerle yaptığımız anlaşma sayesinde düzenli güvenlik yamaları alacak kullanıcıların ve cihazların sayısında büyük bir artış olacak.” dedi.

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Şirket düzenli güvenlik yamalarına dair başka bir açıklama yapmazken, zorunluluğun yalnızca Android Oreo ve üzeri işletim sistemiyle çalışan yeni cihazlar için geçerli olabileceği söyleniyor.

Google her ay Android için düzenli olarak güvenlik yamaları yayımlıyor ancak üreticileri bunları kullanmaya zorlamıyor. Geçtiğimiz aylarca birçok üreticinin bu yamaları kullanıcılarına sunmadığı ve hatta bazılarının sundukları yönünde yalan bildirimde bulunduğu ortaya çıkmıştı.