Apple’ın eski pillere sahip iPhone’ların kullanım ömrünü artırmak için telefonun işlem performansını düşürdüğünü açıklamasından sonra, ABD’li teknoloji devi ağır olarak eleştirilmiş ve üç ülkede davalık olmuştu.

Android’li akıllı telefon üreticileriyse rakipleri Apple’ın kabul ettiği gibi yaklaşımlar sergilemediklerini belirtti. Reddit kullanıcılarının fark etmesiyle ortaya çıkan ve sonrasında bağımsız testlerle kanıtlanan yaklaşım, yıllardır konuşulan iPhone’ların kasıtlı yavaşlatıldığı söylentisini de doğruladı.

Apple her ne kadar sebebini açıklamış ve özür dilemiş olsa da, teknoloji devi eleştirilmeye devam ediyor. Planlı eskitmelerin yasa dışı olduğu Fransa’da ise ciddi bir davayla karşı karşıya kaldı.

The Verge’e konuşan HTC ve Motorola, sattıkları telefonların pilleri eskise de işlemcilerini yavaşlatmadıklarını açıkladılar. Habere göre, LG, Sony ve Google da benzer açıklamalar yapmaya hazırlanıyorlar.

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