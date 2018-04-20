Google yeni bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışıyor. Bir başka uygulama olarak tasarlanmak yerine Android telefonlardaki SMS uygulamasının yerine geçecek olan Chat, iMesseage’daki gibi gelişmiş SMS kabiliyetlerine sahip olacak.

The Verge’ün haberine göre, Android’deki Mesajlar uygulamasının içerisine ya da yerine geçecek olan uygulama, QR kod aracılığıyla telefon olmayan cihazlarda da (WhatsApp Web gibi) kullanılabilecek. Kullanıcılar bu sayede tarifelerindeki SMS’leri değil verileri harcayarak SMS gönderebilecek.

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RCS adı verilen yeni bir protokol üzerinden iletişim sağlayacak olan Chat, dünyadaki 55 operatör ve 11 cihaz üreticisi tarafından destekleniyor. Ülkemizden Vodafone ve Turkcell’in de destekleyen operatörler arasında olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu üreticilerin cihazlarından birine sahip ve söz konusu operatörlerle çalışan kullanıcılar, birbirlerine metin mesajlarından daha zengin iletiler gönderebilecekler.

Google’ın son birkaç yıldır RCS üzerinde çalıştığı biliniyor ve tahminler yeni Chat uygulamasının 12 ile 18 ay arasında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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