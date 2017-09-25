İHA'nın haberine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim sonrası yaptığı açıklamada partisini "Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD)" için terk eden seçmenleri geri kazanmak istediğini söyledi. Merkel, AfD'ye oy veren seçmenlerin kaygılarına kulak vereceğini ve onları yeniden kazanmaya çalışacağını ifade etti. Oy kaybına rağmen dördüncü dönem için hazırlanan Merkel, istikrarlı bir hükümet kurabilmek için partilerle koalisyon görüşmeleri yapacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER