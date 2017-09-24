Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı. Sosyal Demokratlar yüzde 20 oyla sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Aşırı sağcı (AfD) partisi yüzde 13.5 oy oranı ile ilk kez meclise girdi.

Angela Merkel 2013 Almanya Federal Seçimleri'nde yüzde 41.5 oranında oy almıştı. Merkel 9 puan oy kaybeti. SPD ise yüzde 25.7 oranında oy almıştı, bu seçimde 5.7 puan kayıp yaşayarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en düşük oyunu aldı.

Aşırı sağın yükselişe geçtiği Almanya'da AfD yüzde 13,5 oy oranı ile İkinci Dünya Savaşından sonra ilk kez meclise girdi.

Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti, göçmen karşıtı politikaları ile tanınıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz, birlikte programa çıkıp Türkiye'yi tartışmışlardı.