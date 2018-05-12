Angelholms FF - Husqvarna FF rakamlar

Angelholms FF ve Husqvarna FF, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 7 puanlı Angelholms FF 7. sırada bulunuyor, Husqvarna FF 1 puana sahip ve 16. sırada. Angelholms FF, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Husqvarna FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Angelholms FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Husqvarna FF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Angelholms FF son hafta oynanan Rosengard maçında 1-5 kazandı.

Husqvarna FF ise Skövde AIK maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Angelholms FF, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Husqvarna FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Husqvarna FF, 2 gol atarken 5 gol yedi.