Angelholms FF - Mjallby sahaya çıkıyor

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Angelholms FF, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Mjallby takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 13 puanlı Angelholms FF 8. sırada bulunuyor, Mjallby 22 puana sahip ve 1. sırada. Angelholms FF, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Mjallby son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 476 kodlu maçı oynayanlar; Angelholms FF galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Mjallby galibiyet oranı 0.00.

Angelholms FF önceki hafta Rosengard mücadelesinde 1-5 kazandı.

Mjallby ise Ljungskile karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Angelholms FF, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Mjallby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mjallby, 8 gol atarken 5 gol yedi.