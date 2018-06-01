Angelholms FF - Utsiktens BK maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Güney maçında Angelholms FF ile Utsiktens BK, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Angelholms FF 10 puanla 9. sırada, Utsiktens BK 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Angelholms FF, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Utsiktens BK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 229 kodlu maçı oynayanlar; Angelholms FF galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.40, Utsiktens BK galibiyet oranı 2.20.

Angelholms FF son haftadaki Rosengard müsabasında 1-5 kazandı.

Utsiktens BK ise Assyriska BK maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Angelholms FF, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Utsiktens BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Utsiktens BK, 6 gol atarken 11 gol yedi.