Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, Hollywood’un en ünlü yıldızlarından Angelina Jolie, 11 yaşındaki Shiloh ve 9 yaşındaki ikizleri Knox ve Vivienne ile birlikte bitpazarında alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

California’daki Pasadena’da bulunan Rose Bowl adlı bitpazarında çocuklarıyla birlikte zaman geçiren ünlü oyuncu, alışveriş torbalarını kendi taşıdı.

Savaş alanlarındaki kadınları korumak adına NATO’da görev alan Jolie, Noel öncesi çalışmalarına ara verip çocuklarına zaman ayırdı.



Angelina Jolie