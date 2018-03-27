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Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ve Angeline Jolie'nin Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan iş arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Üç tane evlatlık üç tane de biyolojik çocuk sahibi olan çift, 2014'te evlenmiş ancak 2016'da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklamıştı.