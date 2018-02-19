Hollywood ’da Oscar ödül törenine 15 gün kala bir ödül daha sahibini buldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Amerikan Sinamatograflar Derneği’nin (ASC) ödülleri adayları önceki gün Los Angeles’ta açıklandı.

ASC, bu yıl “Yaşam Boyu Başarı” ödülünü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie’ye (42) takdim etti. Bu yıl Kamboçya’daki insanlık dramını konu alan “First They Killed My Father” filmini tamamlayan Jolie, geceye yalnız katıldı.

Jolie, yarı şeffaf tüllü bir elbise giydi.

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