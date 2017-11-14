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Ukrayna'nın en önemli 3. sayfa güzeli Angelina Petrova, Messi'ye olan sevgisini Arjantinli'nin formasıyla poz vererek gösterdi. Petrova, daha önce ekonomik krizde bulunan Metalurh Zaporizhya'ya yardım için soyunmuştu. Kulüp, Petrova'nın fotoğraflarından iyi bir gelir elde etmişti ancak sorunları çözmeye yetmemişti.