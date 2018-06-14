6 | 14

Sözcü ayrıca, “Bu yanıltıcı sızdırma, çocukların çıkarına değil. Başından beri Angelina sadece çocuklarının sağlığı ve ihtiyaçlarına odaklandı, bu nedenle bu son duruşma oturumunun özel olarak yapılması çok önemliydi. Birinin, kendi bencil nedenlerinden ötürü, gizli ve mühürlü mahkeme kayıtlarının seçili bölümlerini, gerçekte olan şeyin yanlış ve adaletsiz bir resmini yaratması için sızdırdığı söylenebilir.” dedi.